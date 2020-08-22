Унікальних тварин Чорнобильської зони показали на фото

Тварини у Чорнобилі. Фото: Pixabay

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Чорнобиль став привабливим місцем для рідкісних видів тварин, які пішли якомога далі від людини. Вчені спостерігають, як величезні простори землі знову стають будинком для диких тварин.

Дослідники зібрали унікальні фото, які свідчать про розквіт фауни цієї території. Про це повідомляє «BBC News Україна».

Зазначається, що за роки після аварії тваринний світ Чорнобильської зони дуже змінився. З’явилася велика кількість видів, на які раніше активно полювали.







Також істотно збільшилася кількість хижаків, а відсутність людей сприяла тому, що в Чорнобиль повернулися рідкісні в Україні ведмеді.





Наголошується, що вони приходять із білоруської території, деякі можуть тут жити й розмножуватися. За словами вчених, ведмедів востаннє помічали на території Чорнобиля понад сотні років тому.





Радіація обмежено вплинула на тварин — ефект був короткочасний і торкнувся лише окремих тварин. Найбільш постраждалі частини зони активно використовувалися людьми, тому тварин там практично не спостерігалося.

За оцінками дослідників, зараз у Чорнобилі проживають понад 2−3 тис. оленів, майже 1,5 тис. лосів, 1 тис. косуль, 700−900 кабанів, приблизно 180 коней Пржевальського, до 120−150 вовків і майже 100 рисей. Ведмедів орієнтовно 10, але місцевих — одиниці. Також є один зубр.

Часто зустрічаються на території Чорнобиля єнотоподібні собаки. За словами вчених, вони жили в зоні дуже давно, але з часом зникли. Їх завезли в цей регіон спеціально.







Відсутність людини сприяла тому, що чисельність деяких рідкісних видів птахів у зоні різко зросла. Червонокнижні види, що представляють інтерес для мисливців, як наприклад рябчик і тетерев, стали постійним явищем у небі над Чорнобилем. Також із птахів туди повернулися глухарі.

З великих пернатих хижаків зону населяє орлан білохвостий. Орлан за останні роки істотно скоротив популяцію чорних лелек.







Також у Чорнобилі зустрічаються й інші рідкісні види — пугачі та сіра сова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежі в Чорнобилі завдали серйозної шкоди природі. Від пожеж постраждали ліси і тварини, які живуть у зоні відчуження. Рятувальники та екологи врятували на попелищі лоша, який під час квітневих пожеж відбився від стада коней Пржевальського.