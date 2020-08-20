Лось у Києві. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142721-u-kyievi-zbyly-losya-scho-dva-roky-jyv-u-stolychnyh-lisoposadkah-foto.html

Ракурс

ДТП у Києві трапилася за участю лося, що неодноразово розгулював містом. Трагедія сталася на вулиці Саперно-Слобідській, що в Голосіївському районі столиці.

Дика тварина проживала в місцевих лісопосадках два роки, останнім часом її часто бачили біля метро та на київських вулицях, проте упіймати його не вдалося. Про загибель тварини повідомив журналіст Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook.





Він розповів, що на момент зйомки тварина була в агонії та допомогти їй не було можливості. Транспортувати лося нікуди, а реанімація для таких тварин не передбачена в місті.





Журналіст додав, що лося намагалися впіймати волонтери впродовж останнього року та передати до зоопарку чи заміського господарства, утім тварина постійно тікала на величезній швидкості.

Нагадаємо, лось залишається твариною, що належить до Червоної книги. За останні роки популяція лося в Україні скоротилася з 14 до 4,5 тис. особин і продовжує скорочуватися, попри повну заборону полювання на нього.