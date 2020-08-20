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Ракурс
Лось в Киеве. Фото: Pixabay

В Киеве сбили лося, который два года жил в столичных лесах (ФОТО)

20 авг 2020, 11:41
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ДТП в Киеве случилось с участием лося, который неоднократно разгуливал по городу. Трагедия произошла на улице Саперно-Слободской, что в Голосеевском районе столицы.

Дикое животное проживало в местных лесопосадках два года, а в последнее время его часто видели у метро и на киевских улицах, однако поймать животное никак не удавалось. О гибели лося сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

ДТП с участием лося. Фото: ДТП Киев

Он рассказал, что на момент съемки животное уже было в агонии, помочь ему не было невозможно, так как транспортировать лося некуда, а реанимация для таких животных не предусмотрена в городе.


Журналист добавил, что лося пытались поймать волонтеры в течение последнего года и передать в зоопарк, однако животное постоянно убегало на огромной скорости.

Напомним, лось остается животным, которое числится в Красной книге. За последние годы популяция лося в Украине сократилась с 14 до 4,5 тыс. особей и продолжает сокращаться, несмотря на полный запрет охоты на него.

Источник: Ракурс


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