Уникальных животных Чернобыльской зоны показали на фото

Животные в Чернобыле. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142825-unikalnyh-jivotnyh-chernobylskoy-zony-pokazali-na-foto.html

Ракурс

Чернобыль стал привлекательным местом для редких видов животных, которые ушли подальше от человека. Ученые наблюдают, как огромные пространства земли снова становятся домом для диких животных.

Исследователи собрали уникальные фото, свидетельствующие о расцвете фауны этой территории. Об этом сообщает «ВВС News Украина».

Отмечается, что за годы после аварии животный мир Чернобыльской зоны очень изменился. Появилось большое количество видов на которые ранее активно охотились.

Также существенно увеличилось количество хищников, а отсутствие людей способствовало тому, что в Чернобыль вернулись редкие в Украине медведи.

Отмечается, что они приходят с белорусской территории, некоторые могут здесь жить и размножаться. По словам ученых, медведей в последний раз замечали на территории Чернобыля более сотни лет назад.

В свою очередь радиация ограничено повлияла на животных — эффект был кратковременный и затронул лишь отдельных животных. Наиболее пострадавшие части зоны активно использовались людьми, поэтому животных там практически не наблюдалось.

По оценкам исследователей, сейчас в Чернобыле проживают более 2−3 тыс. оленей, около 1,5 тыс. лосей, тысяча косуль, 700−900 кабанов, около 180 лошадей Пржевальского, до 120−150 волков и примерно 100 рысей. Медведей всего около 10, но местных — единицы. Также есть один зубр.

Часто встречаются на территории Чернобыля енотовидные собаки. По словам ученых, они жили в зоне очень давно, но со временем исчезли. Их завезли в этот регион специально.

Отсутствие человека способствовало тому, что численность некоторых редких видов птиц в зоне резко возросла. Краснокнижные виды, представляющие интерес для охотников, как например рябчик и тетерев, стали постоянным явлением в небе над Чернобылем. Также из птиц туда вернулись глухари.

Из крупных пернатых хищников зону населяет орлан белохвостый. Орлан за последние годы существенно сократил популяцию черных аистов.

Также в Чернобыле встречаются и редкие виды — филины и серая сова.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожары в Чернобыле нанесли серьезный ущерб природе. От пожаров пострадали леса и животные, которые живут в зоне отчуждения. Спасатели и экологи спасли на пепелище жеребенка, который во время апрельских пожаров отбился от стада лошадей Пржевальского.