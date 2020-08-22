Голод «библейских масштабов» накроет мир после пандемии

Голод в мире. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142824-golod-bibleyskih-masshtabov-nakroet-mir-posle-pandemii.html

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Коронавирус в мире станет причиной масштабного голода. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что голод может достигнуть «библейских масштабов».

Число голодающих увеличится на более чем 100 млн человек. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Согласно данным, которыми располагает ВПП, количество голодающих после пандемии вырастет на 80%. Более 270 млн человек уже до конца этого года начнут страдать от голода.

Он отметил, что в бедных странах Латинской Америки число голодающих возрастет на 269%, а в Восточной и Центральной Азии — на 135%. Страны Южной Африки на 90% чаще будут сталкиваться с голодом.

Он добавил, что голод в мире уже находится на заоблачном уровне и весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия.

Бисли добавил, что на осуществление гуманитарной помощи бедным странам для смягчения последствий пандемии необходимы почти 5 млрд долл. в ближайшие полгода.

Напомним, ранее мы сообщали, что Организация Объединенных Наций также выразила опасения, что пандемия коронавируса может спровоцировать глобальный голод «библейского масштаба».

В ООН прогнозируют, что до конца 2020 года с проблемой нехватки продовольствия могут столкнуться 265 млн человек в мире.