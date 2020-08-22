Голод «біблійних масштабів» накриє світ після пандемії

Голод у світі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142824-golod-bibliynyh-masshtabiv-nakryie-svit-pislya-pandemiyi.html

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Коронавірус у світі стане причиною масштабного голоду. Глава Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Біслі заявив, що голод може досягти «біблійних масштабів».

Число голодуючих збільшиться на понад 100 млн осіб. Про це він сказав в інтерв’ю ТАСС.

Згідно з даними, якими володіє ВПП, кількість голодуючих після пандемії виросте на 80%. Понад 270 млн осіб уже до кінця цього року почнуть страждати від голоду.

Він зазначив, що в бідних країнах Латинської Америки число голодуючих зросте на 269%, а в Східній і Центральній Азії — на 135%. Країни Південної Африки на 90% частіше будуть зіштовхуватися з голодом.

Він додав, що голод у світі вже перебуває на позахмарному рівні та весь світ буде відкинуто назад, з втратою всіх досягнення в боротьбі з голодом останнього десятиліття.

Біслі заявив, що на здійснення гуманітарної допомоги бідним країнам для пом’якшення наслідків пандемії необхідні майже 5 млрд дол. в найближчі півроку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Організація Об'єднаних Націй також висловила побоювання, що пандемія коронавірусу може спровокувати глобальний голод «біблійного масштабу».



В ООН прогнозують, що до кінця 2020 року з проблемою нестачі продовольчих товарів можуть зіткнутися 265 млн осіб у світі.