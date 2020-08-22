Літак із Навальним прибув до Берліну

Олексій Навальний. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n142823-litak-iz-navalnym-prybuv-do-berlinu.html

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Олексій Навальний, російський опозиціонер та засновник Фонду боротьби з корупцією, був доставлений до Берліну на лікування.

Політик перебуває у важкому стані через отруєння. Про це заявила прес-секретар політика Кіра Ярмиш на своїй сторінці в Twitter.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Літак із політиком Bombardier Challenger 604 вилетів з аеропорту Омська до Німеччини вранці 22 серпня. Олексій Навальний має пройти лікування в клініці Шаріте в Берліні після отруєння.

Повідомляється, що минулої доби сім’я та соратники опозиціонера вимагали його транспортування до Німеччини, де він може дістати висококваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Його доставили до реанімації з борта літака в стані коми й під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Родичі та соратники звернулися з проханням до Кремля посприяти організувати перевезення Навального в Німеччину, однак вранці 21 серпня лікарі лікарні Омська відмовилися видати дозвіл на перевезення політика. Увечері 21 серпня російські лікарі видали дозвіл на лікування Навального в німецькому шпиталі.

Поплічники опозиціонера заявляють, що йому підсипали отруту в чай. Зі свого боку російські лікарі повністю заперечують наявність отрути в тілі політика.