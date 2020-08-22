Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n142822-megan-markl-ta-prync-garri-vpershe-provely-videozustrich-iz-novogo-maietku-foto.html

Ракурс

Меган Маркл та принц Гаррі вперше спільно вийшли на зв’язок зі свого нового особняка в Санта-Барбарі. Герцоги Сассекські взяли участь у телефонній розмові з Королівським фондом співдружності.

Подружжя вело бесіду з дому, вартість якого оцінюється в 11,2 млн фунтів. Про це повідомляє HELLO.

Гаррі та Меган провели бесіду з активістами та дізналися про сучасний стан соціальних мереж. Під час дискусії принц Гаррі також торкнувся ролі королеви Єлизавети II в справах співдружності та заявив, що його бабуся досягла всіх своїх цілей, які вона ставила, кола брала на себе відповідальність за всю країну.





Новий маєток герцогів, з якого принц Гаррі та Меган Маркл здійснювали відеодзвінок, налічує дев’ять спалень та 16 ванних кімнат. На території маєтку також є гостьовий будинок із двома спальнями. У головному будинку містяться бібліотека, офіс, спа-центр, тренажерний зал, ігрова кімната, ігровий зал, кінотеатр, винний погріб та гараж на п’ять автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі й Меган Маркл таємно переїхали з Лос-Анджелеса до «сімейного» будинку в Санта-Барбарі. Вони вирішили покинути величезний особняк у Беверлі-Хіллз, оскільки той був «не в стилі Гаррі».

Герцог і герцогиня Сассекські з початку липня живуть у престижному каліфорнійському муніципалітеті. По прибуттю в США пара на кілька місяців зупинялися в маєтку продюсера Тайлера Перрі в Беверлі-Хіллз, вартістю 18 млн дол.