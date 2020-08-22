Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: HELLO

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Меган Маркл и принц Гарри впервые совместно вышли на связь со своего нового особняка в Санта-Барбаре. Герцоги Сассекские приняли участие в телефонном разговоре с Королевским фондом содружества.

Супруги вели беседу из дома, стоимость которого оценивается в 11,2 млн фунтов. Об этом сообщает HELLO.

Гарри и Меган провели беседу с активистами и узнали о развитии социальных сетей. Во время дискуссии принц Гарри также упомянул роль королевы Елизаветы II в делах содружества и заявил, что его бабушка достигла всех целей, которые она ставила, когда брала на себя ответственность за всю страну.







Новый особняк герцогов, с которого принц Гарри и Меган Маркл осуществляли видеозвонок, насчитывает девять спален и 16 ванных комнат. На территории поместья расположен гостевой дом с двумя спальнями. В главном здании находятся библиотека, офис, фитнес-центр, тренажерный зал, игровая комната, игровой зал, кинотеатр, винный погреб и гараж на пять автомобилей.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл тайно переехали из Лос-Анджелеса в «семейный» дом в Санта-Барбаре. Они решили покинуть огромный особняк в Беверли-Хиллз, поскольку тот был «не в стиле Гарри».

Герцог и герцогиня Сассекские с начала июля живут в престижном калифорнийском муниципалитете. По прибытию в США пара на несколько месяцев останавливались в поместье продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз стоимостью 18 млн долл.