В связях с сепаратистами ДНР уличили «главного конюха» страны. Фото: zPost.me

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Сепаратизм продолжает процветать на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Однако и украинские чиновники порой сотрудничают с сепаратистами. Как раз в таком уличили исполняющего обязанности директора госпредприятия «Коневодство Украины» Евгения Веретюка.

СМИ сообщают, что Веретюк сотрудничает с представителями фейковой ДНР, а именно — с псевдоминистрами так называемой республики.

О том, что Веретюк является пособником сепаратистов, по мнению разоблачителей, свидетельствуют фотографии, опубликованные СМИ, подконтрольными террористам. Кроме того, сообщается, что Веретюк был директором «Металлиста» и в 2014—2015 годах, когда на предприятии удерживали и пытали украинцев. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра предприятий.

Веретюка назначили исполняющим обязанности директора «Коневодство Украины» в июле 2020 года. При этом, как утверждают участники АТО, выступившие публично, в свое время он призывал к созданию так называемой ДНР.

Кроме того, чиновника подозревают в связях с Константином Згарой, который ранее возглавлял это госпредприятие. Згару называют конюхом беглого президента Виктора Януковича и одним из его смотрящих.

Госпредприятие «Коневодство Украины» существует с 2010 года. Именно тогда по инициативе Згары в него вошли прибыльные конные заводы. Однако вскоре у них начались проблемы.

Дело в том, что на предприятии занимаются не только разведением лошадей, но и выращиванием зерновых и технических культур, так как «Конярство Украины» владеет 54,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Именно на этой сфере деятельности построены основные коррупционные схемы. Так, подрядчик — фирма «Миллениум», которая принадлежит Згаре — не выполняла свою работу, но получала оплату за свой «труд» из госбюджета. В результате урожаи зерновых были маленькие, а кони умирали с голоду.

Только за последний год «Коневодство Украины» понесло убытки в сумме 250 млн. грн.