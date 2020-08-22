У зв'язках із сепаратистами ДНР викрили «головного конюха» країни. Фото: zPost.me

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Сепаратизм продовжує процвітати на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Проте і українські чиновники час від часу співпрацюють з сепаратистами. Якраз на такому викрили виконуючого обов’язки директора держпідприємства «Конярство України» Євгена Веретюка.

ЗМІ повідомляють, що Веретюк співпрацює з представниками фейкової ДНР, а саме — з псевдоміністрами так званої республіки.

Про те, що Веретюк є посібником сепаратистів, на думку викривачів, свідчать фотографії, опубліковані ЗМІ, підконтрольними терористам. Окрім того, повідомляється, що Веретюк був директором «Металіста» і в 2014—2015 роках, коли на підприємстві утримували і катували українців. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств.

Веретюка призначили виконуючим обов’язки директора «Конярство України» в липні 2020 року. Як стверджують учасники АТО, які виступили публічно, свого часу він закликав до створення так званої ДНР.

Окрім того, чиновника підозрюють у зв’язках з Костянтином Згарою, який раніше очолював це держпідприємство. Згару називають конюхом президента-втікача Віктора Януковича і одним з його смотрящих.

Держпідприємство «Конярство України» існує з 2010 року. Саме тоді за ініціативою Згари до нього увійшли прибуткові кінні заводи. Однак незабаром у них почалися проблеми.

Справа в тому, що на підприємстві займаються не тільки розведенням коней, а й вирощуванням зернових і технічних культур, адже «Конярство України» володіє 54,1 тис. га сільськогосподарських угідь. Саме на цій сфері діяльності побудовані основні корупційні схеми. Так, підрядник — фірма «Міленіум», яка належить Згарі — не виконувала свою роботу, але отримувала оплату за свою «працю» з держбюджету. Внаслідок цього врожаї зернових були маленькі, а коні вмирали з голоду.

Тільки за останній рік «Конярство України» зазнало збитків у сумі 250 млн грн.