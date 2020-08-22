Тихановская не планирует баллотироваться в президенты на новых выборах

Светлана Тихановская. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/n142821-tihanovskaya-ne-planiruet-ballotirovatsya-v-prezidenty-na-novyh-vyborah.html

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Светлана Тихановская, главный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси и конкурент Александра Лукашенко, не намерена баллотироваться на пост президента на новых выборах.

Она заявила, что ее основная миссия — честные и прозрачные выборы в Беларуси, а не пост президента. Об этом она рассказала в интервью для «Белсат».

Оппозиционерка также добавила, что выступает категорически против вмешательства иностранных государств в белорусский кризис. По ее мнению, этот вопрос должен решаться только внутри страны.



Для преодоления кризиса оппозиционерами был создан Координационный совет, который они предлагают в качестве посредника между властью и народом, требующим честных выборов.

В свою очередь власть Лукашенко не спешит идти на уступки — в генпрокуратуре Беларуси открыли уголовное производство против Координационного совета. Оппозиционеров обвиняют в захвате государственной власти и причинении вреда национальной безопасности по ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, результаты президентских выборов в Беларуси вызвали массовые акции протеста. Всего во время акций протеста задержали почти 7 тыс. человек. Сотни людей пострадали во время задержаний.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, назвал протесты «заварушкой». Он заявил, что протесты в стране спланировали и организовали Соединенные Штаты Америки, а европейские страны им подыгрывают в этом. Таким образом они хотят настроить Беларусь против России.