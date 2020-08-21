Украинцам запретят ездить в Беларусь по внутреннему паспорту. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n142798-ukraincam-zapretyat-ezdit-v-belarus-po-vnutrennemu-pasportu.html

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Поездки в Беларусь с 1 сентября усложнятся для украинцев. С осени поехать в соседнюю страну граждане Украины смогут только по заграничному паспорту, а не внутреннему, как было ранее.

Такое решение вводится в связи с принятым Кабмином постановлением «О частичном прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отмечают, что новая процедура позволит защитить украинцев, ведь, к примеру, восстановить утерянный загранпаспорт намного проще, чем провернуть такую же процедуру с внутренним паспортом. Кроме того, процедура прохождения пограничного контроля станет намного более быстрой.

В Госпогранслужбе добавили, что граждан Украины, которые находятся на территории Беларуси, но не успели оформить загранпаспорт, после 1 сентября будут беспрепятственно пускать обратно по внутреннему паспорту. Если же граждане Украины проживают на территории соседней страны, им советуют обратиться в консульство или посольство Украины в Беларуси и сделать загранпаспорт там.

Изменения не касаются жителей пограничных районов.

Как известно, протесты в Беларуси длятся уже почти две недели. Накануне силовики задержали 10 активистов в Брестской области. Их обвиняют в применении силы по отношению к силовикам, а также в порче госимущества.