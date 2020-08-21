Українцям заборонять їздити в Білорусь за внутрішнім паспортом. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n142798-ukrayincyam-zaboronyat-yizdyty-v-bilorus-za-vnutrishnim-pasportom.html

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Поїздки в Білорусь з 1 вересня ускладняться для українців. З осені поїхати до сусідньої країни громадяни України зможуть лише на підставі закордонного паспорту, а не внутрішнього, як було раніше.

Таке рішення запроваджується у зв’язку з прийнятою Кабміном постановою «Про часткове припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

У відомстві зазначають, що нова процедура дозволить захистити українців, адже, наприклад, відновити загублений закордонний паспорт набагато простіше, ніж внутрішній. Окрім того, процедура проходження прикордонного контролю стане набагато швидшою.

У Держприкордонслужбі додали, що громадян України, які перебувають на території Білорусі, але не встигли оформити закордонний паспорт, після 1 вересня будуть безперешкодно пропускати назад по внутрішньому паспорту. Якщо ж громадяни України проживають на території сусідньої країни, їм радять звернутися до консульства або посольства України в Білорусі і зробити закордонний паспорт там.

Зміни не стосуються жителів прикордонних районів.

Як відомо, протести в Білорусі тривають вже майже два тижні. Напередодні силовики затримали 10 активістів в Брестській області. Їх звинувачують в застосуванні сили щодо до силовиків, а також у псуванні держмайна.