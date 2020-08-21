Протест у Чернівцях. Фото: АСС

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Карантин в Україні продовжує діяти, а деякі міста напередодні внесли до «червоної» та «померанчевої» зон через негативну динаміку поширення коронавірусу. Відтак акцію протесту проти посилення карантинних обмежень влаштували у Чернівцях.

У п’ятницю, 21 серпня, під стінами Чернівецької обласної державної адміністрації влаштували мітинг. Місцеві мешканці виступають проти того, щоб з 24 серпня в обласному центрі запровадили нові карантинні обмеження, оскільки Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони до «червоної» карантинної зони. Про це повідомляє місцеве видання АСС.

У протесті беруть участь представники різних професій, вони вимагають дозволити і надалі працювати дитячим садочкам, закладам харчування, підприємствам та іншим установам. В ОДА не розділяють настроїв протестувальників. Зокрема, перший заступник голови облдержадміністрації Богдан Ковалюк під час розмови з мітингувальниками назвав акцію політичною.

Нагадаємо, 21 серпня в Україні оновили перелік міст та районів «червоної», «жовтої» та «зеленої» зон карантину. До «червоної» зони, де найбільше обмежень, потрапили міста Чернівці, Коломия, Самбір, Біляївка, Дубно та Острог. Нове зонування розпочне діяти з 24 серпня.

У «червоній» зоні не працюватиме громадський транспорт, навчальні заклади, ТРЦ, кафе та ресторани. Також заборонено проведення масових заходів — у приміщенні чи на вулиці може перебувати одна людина на 20 кв. м при загальній кількості відвідувачів не більше 100 осіб.