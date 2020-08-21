Протест в Черновцах. Фото: АСС

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Акцию протеста против усиления карантинных ограничений устроили в Черновцах.

В пятницу, 21 августа, под стенами Черновицкой областной государственной администрации устроили митинг. Местные жители против того, что с 24 августа в областном центре введут новые карантинные ограничения, поскольку Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Черновцы, Кицманский и Заставновский районы к «красной» карантинной зоне. Об этом сообщает местное издание АСС.

В протесте принимают участие представители разных профессий, они требуют разрешить и в дальнейшем работать детским садикам, заведениям питания, предприятиям и другим учреждениям. В ОГА не разделяют настроений протестующих. В частности, первый заместитель председателя облгосадминистрации Богдан Ковалюк во время разговора с митингующими назвал акцию политической.

Напомним, 21 августа в Украине обновили перечень городов и районов «красной», «желтой» и «зеленой» зон карантина. В «красную» зону, где больше всего ограничений, попали города Черновцы, Коломыя, Самбор, Беляевка, Дубно и Острог. Новое зонирование начнет действовать с 24 августа.

Не будет работать общественный транспорт, учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны. Также запрещено проведение массовых мероприятий с аудиторией более одного человека на 20 кв. м при общем количестве посетителей не более 100 человек.