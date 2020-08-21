Новый рекорд скорости интернета позволяет вмиг скачать всю видеотеку Netflix

Новый рекорд скорости интернета позволяет за миг скачать всю видеотеку Netflix. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142796-novyy-rekord-skorosti-interneta-pozvolyaet-za-mig-skachat-vsu-videoteku-netflix.html

Ракурс

Новый рекорд скорости интернета зафиксировала группа японских и британских инженеров исследовательских компаний Xtera и KDDI Research. Теперь рекорд скорости интернета составляет 178 Тб/сек. На такой скорости всего лишь за одну секунду можно скачать всю видеотеку Netflix.

Такую скорость удалось достичь благодаря новой технологии, которая позволяет передавать сигнал с частотой 16,9 ТГц. Это дало возможность существенно увеличить пропускную способность оптико-волоконного кабеля, сообщает New Atlas.

Теперь максимальная скорость в 17,8 тыс. раз превышает скорость интернет-соединения, которое доступно в настоящее время для обычных пользователей. Как известно, рядовые потребители могут пользоваться интернетом со скоростью до 10 Гб/сек. Но даже такая скорость доступна лишь для жителей небольших районов Японии, США и Новой Зеландии.

Самое главное, что новая технология не требует прокладки новых кабелей. Достаточно лишь усовершенствовать существующие сети и установить через каждые 100 км дополнительные усилители.

Для сравнения, интернет-сеть NASA (Esnet), используемая ученными и исследователями, обеспечивает скорость в 400 Гб/сек.

Как ранее писал «Ракурс», скорость глобального спутникового интернета Starlink, который создает компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX, проверили во время бета-тестирования. Бета-тестирование показало, что скорость загрузки данных от Starlink составляет от 35,5 до 60,2 Мбит/с, скорость выгрузки данных — в диапазоне от 4,6 до 17,7 Мбит/с.