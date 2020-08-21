Максим Грищук, фото — Главком

https://racurs.ua/n142795-v-antikorrupcionnoy-prokurature-opredelilis-s-preemnikom-holodnickogo-chto-izvestno.html

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Антикоррупционной прокуратурой временно будет руководить Максим Грищук. Несколько украинских СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что он возглавит САП вместо уволенного сегодня Назара Холодницкого.

Новый конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры проведут в ноябре.

Стало известно, что Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого, которое открыли летом после затяжного конфликта и обмена заявлений в соцсетях между Ириной Венедиктовой и Холодницким.

И.о. главы САП Грищук ранее работал прокурором во Львове. Он год воевал в зоне АТО и несколько месяцев защищал донецкий аэропорт.

В октябре 2015 года Грищук подал заявку на конкурсную комиссию по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ноябре комиссия подала генпрокурору Виктору Шокина две кандидатуры — Грищука и Холодницкого. Шокин тогда утвердил кандидатуру Холодницкого, который в декабре 2015 года назначил Грищука своим заместителем.