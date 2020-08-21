Назар Холодницкий, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n142783-nazar-holodnickiy-napisal-zayavlenie-ob-uvolnenii-s-doljnosti-glavy-sap-sootvetstvuuschiy.html

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Назар Холодницкий написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав фото соответствующего документа, подписанного генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Согласно тексту этого документа, Холодницький с 21 августа не только уходит с поста главы САП, но и вообще из органов прокуратуры.

14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня., — отметил он.

Холодницкий стал первым главой САП. Это ведомство он возглавил 1 декабря 2015 года, срок его полномочий должен был завершиться в ноябре этого года.

Холодницкий отмечает, что за время его каденции сменились четыре генпрокурора, каждый из которых «хотел создать режим подотчетности САП».

С 2015 по 2020 год САП и НАБУ практически всегда были в «оппозиции» ко всем правоохранительным структурам и представителям политических партий, — завил он.



Напомним, в конце мая Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила САП в саботаже ключевых дел. Холодницкий впоследствии отреагировал на эти обвинения.