6 тыс. грн минималки пообещал Шмыгаль украинцам. Фото: LIGA.net

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Минимальная зарплата в Украине по состоянию на 21 августа составляет чуть более 4 тыс. 700 грн. Однако уже с 1 сентября ее могут повысить до 5 тыс. грн — такое решение Верховная Рада планирует принять во время внеочередного заседания 25 августа.

Однако на этом власти Украины не планируют останавливаться. Повышение минимальной зарплаты до 6 тыс. грн пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

Да, минимальную зарплату в 6 тыс. грн люди получат в конце января/начале февраля следующего года, — отметил Шмыгаль.

Он также рассказал, что повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн будет «практически незаметным как для людей, так и для экономики». Шмыгаль отметил, что если не повысить минимальную зарплату сейчас, в дальнейшем это может привести к проблемам с выплатами, ведь сейчас в стране низкая инфляция и падает потребительский спрос. А это предвестники экономического кризиса.

Повышением минимальной зарплаты Кабмин надеется «разогреть экономику и повысить потребительский спрос».

Следующие этапы повышения запланированы на январь 2021 года и июль того же года.

Напомним, ранее в Министерстве финансов Украины рассказали, что повышение минимальной зарплаты обойдется бюджету в 3 млрд грн за три месяца.