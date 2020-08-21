6 тис. грн мінімалки пообіцяв Шмигаль українцям. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n142781-6-tys-grn-minimalky-poobicyav-shmygal-ukrayincyam.html

Ракурс

Мінімальна зарплата в Україні за станом на 21 серпня складає трохи більше 4 тис. 700 грн. Проте вже з 1 вересня її можуть підвищити до 5 тис. грн — таке рішення Верховна Рада планує ухвалити під час позачергового засідання 25 серпня.

Проте на цьому влада України не планує зупинятися. Підвищення мінімальної зарплати до 6 тис. грн пообіцяв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Так, мінімальну зарплату в 6 тис. грн люди отримають наприкінці січня/на початку лютого наступного року, — зазначив Шмигаль.

Він також розповів, що підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн буде «практично непомітним як для людей, так і для економіки». Шмигаль зазначив, що якщо не підвищити мінімальну зарплату зараз, в подальшому це може призвести до проблем з виплатами, адже наразі в країні низька інфляція і падає споживчий попит. А це провісники економічної кризи.

Підвищенням мінімальної зарплати Кабмін сподівається «розігріти економіку і підвищити споживчий попит».

Наступні етапи підвищення заплановані на січень 2021 року і липень того ж року.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів України розповіли, що підвищення мінімальної зарплати обійдеться бюджету в 3 млрд грн за три місяці.