Ярослав Журавель, фото: «Україна молода»

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Звання Героя України народні депутати пропонують посмертно присвоїти морпіху Ярославу Журавлю, який загинув 13 липня внаслідок обстрілу, здійсненого терористами в порушення досягнутих домовленостей.

Із закликом до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова внести відповідне подання президенту України Володимиру Зеленському звернулася фракція «Європейська солідарність». Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зазначається, що Рада має право на внесення відповідного подання.

Журавель, сержант-розвідник 35-ї бригади морської піхоти, входив до складу групи, яка мала здійснити евакуацію тіла загиблого внаслідок підриву на вибуховому пристрої командира розвідувального взводу лейтенанта Дмитра Красногрудя.

За домовленостями, досягнутими через ОБСЄ, ця група мала розпізнавальні знаки гуманітарної місії. Однак бойовиків це не зупинило.

Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як засвідчило відео з безпілотного літального апарату, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію, — зазначає прес-служба політсили.

Тіло загиблого сержанта було передано на контрольовану Україною територію лише 21 липня.

Війна на Донбасі 13 липня забрала життя морпіха Ярослава Журавля, тіло якого змогли забрати лише 21 липня.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно присвоїв звання Героя України музиканту Андрію Кузьменку, більш відомому як Кузьма Скрябін. Музикант загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. З початку війни на Донбасі Кузьменко їздив на схід України та допомагав українським військовим.