Яким буде курс гривні на кінець року, розповів Шмигаль. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n142778-yakym-bude-kurs-gryvni-na-kinec-roku-rozpoviv-shmygal.html

Ракурс

Курс гривні є одним із найбільш важливих економічних індикаторів для звичайних громадян, адже від нього безпосередньо залежить добробут простих українців. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що до кінця поточного року курс національної валюти буде коливатися у межах 27−28 грн/дол. і не перевищить психологічної планки у 29 грн/дол.

На думку Шмигаля, зараз ситуація в Україні розвивається за стабільним сценарієм. Тому різких коливань курсу національної валюти не передбачається, сказав прем'єр в інтерв’ю «Укрінформу».

Прем'єр-міністр заявив, що чудово розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу щодо прогнозів про різке зниження курсу гривні протягом найближчих чотирьох місяців. Однак Шмигаль нагадав, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувалося, що світова криза вплине на українську економіку набагато сильніше.

Уряд навмисно перестрахувався і заклав у бюджет завищені курсові та інфляційні ризики.

Шмигаль додав, що макропрогноз для когось виявиться кращим, а для когось — гіршим. Але наразі економічна ситуація у країні нормальна. Курс гривні регулюється виключно ринком і показник 27 грн/дол. є прийнятним в умовах, що склалися.

Як раніше писав «Ракурс», новий голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що плаваюче курсоутворення гривні збережеться, як і ключові принципи роботи НБУ на міжбанку. Регулятор продовжить згладжувати різкі коливання курсу гривні шляхом викупу надлишків валюти. Це дозволить збалансувати попит і пропозицію на валютному ринку.