Каким будет курс гривны на конец года, рассказал Шмыгаль. Фото: Фокус

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Ракурс

Курс гривны является одним из наиболее важных экономических индикаторов для обычных граждан, ведь от него напрямую зависит благосостояние простых украинцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего года курс национальной валюты будет колебаться в пределах 27−28 грн/долл. и не превысит психологической планки в 29 грн/долл.

По мнению Шмыгаля, сейчас ситуация в Украине развивается по стабильному сценарию. Поэтому резких скачков курса национальной валюты не предвидится, сказал премьер в интервью «Укринформу».

Премьер-министр заявил, что прекрасно понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса относительно прогнозов о резком снижении курса гривны в течение ближайших четырех месяцев. Однако Шмыгаль напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось, что мировой кризис повлияет на украинскую экономику гораздо сильнее.

Правительство намеренно перестраховалось и заложило в бюджет завышенные курсовые и инфляционные риски.

Шмыгаль добавил, что макропрогноз для кого-то окажется лучшим, а для кого-то — худшим. Но в настоящее время экономическая ситуация в стране нормальная. Курс гривны регулируется исключительно рынком и показатель 27 грн/долл. является приемлемым в сложившихся условиях.

Как ранее писал «Ракурс», новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что плавающее курсообразование гривны сохранится, как и ключевые принципы работы НБУ на межбанке. Регулятор продолжит сглаживать резкие колебания курса гривны путем выкупа излишков валюты. Это позволит сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке.