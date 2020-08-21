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Ракурс
Рекламу «слуг» клеили на авто пожарных Николаевщины, фото — Николевские новости

Рекламу «слуг» клеили на авто пожарных Николаевщины (ВИДЕО)

21 авг 2020, 11:27
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Рекламные борды «Слуги народа» в Николаевской области клеили с помощью пожарной машины. Свидетель инцидента в поселке Казанка снял на видео поклейку билбордов.

Сотрудники рекламной фирмы подогнали специализированное авто к борду и с помощью автолестницы взобрались на несколько метров вверх.

При этом использовали служебное авто государственной пожарно-спасательной части, базирующейся в пгт Казанка. Рекламу команды «Зе!Місцеві» клеили люди в гражданской одежде.

Предвыборная кампания в Украине официально стартует 5 сентября — за 50 дней до голосования.

В пятницу, 21 августа, Николаевскую область посещает президент Владимир Зеленский. Во время визита планируется представление команды «Слуги народа», которая будет участвовать в местных выборах.

В четверг президент посетил Херсонскую область, а в среду — Запорожскую.


В «Слуге народа» впоследствии объяснили, зачем использовали пожарную машину для расклейки билбордов. Нардеп от президентской партии Игорь Негулевский, в округе которого заметили спецавтомобиль, рассказал, что, скорее всего, с пожарной частью был заключен официальный договор на оказание подобных услуг.

Политик не уверен, что в отдаленных райцентрах есть большой выбор подрядных организаций, которые бы устанавливали рекламу. Поэтому «Слуга народа» не видит ничего плохого в действиях пожарных, которые заработали денег для государства.

Источник: Ракурс


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