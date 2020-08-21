Украина усилила контроль на границе с Беларусью. Фото: 1prof.by

https://racurs.ua/n142776-ukraina-usilila-kontrol-na-granice-s-belarusu.html

Ракурс

Протесты в Беларуси заставили руководство Украины усилить охрану государственной границы. В настоящее время на белорусско-украинской границе ситуация спокойная, никакого наращивания сил или боевой техники не наблюдается.

Тем не менее, украинская сторона сразу после начала протестов в Беларуси усилила контроль на границе с соседним государством, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на слова спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная. Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим. Для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы, — заявил Демченко.

По словам спикера ГПС, у Украины достаточно сил и средств, чтобы не допустить каких-либо провокаций на границе. На данный момент все семь пунктов пропуска на границе функционируют в обычном режиме, среднесуточный пассажиропоток составляет около 4 тыс. человек.

Также Демченко отметил, что, несмотря на ситуацию в Беларуси, продолжается совместная операция белорусских и украинских пограничников «Зубр-2020», которая была начата в середине июля. Она проводится ежегодно для выявления фактов противоправной деятельности на совместном участке границы.

Как ранее писал «Ракурс», в Офисе президента Украины готовятся к вероятному гибридному конфликту с Беларусью. 17 августа было проведено закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями нескольких областных государственных администраций.