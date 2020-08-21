Україна посилила контроль на кордоні з Білоруссю. Фото: 1prof.by

https://racurs.ua/ua/n142776-ukrayina-posylyla-kontrol-na-kordoni-z-bilorussu.html

Ракурс

Протести в Білорусі змусили керівництво України посилити охорону державного кордону. Наразі на білорусько-українському кордоні ситуація спокійна, ніякого нарощування сил або бойової техніки не спостерігається.

Проте, українська сторона відразу після початку протестів у Білорусі посилила контроль на кордоні з сусідньою державою, повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на слова спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Наразі кордон із Білоруссю ми охороняємо у посиленому варіанті, так як ситуація у цій країні досить неспокійна. Коли почалася ескалація ситуації в Білорусі, то ми й перейшли на посилений режим. Для охорони цієї ділянки задіяні додаткові ресурси і сили, — заявив Демченко.

За словами спікера ДПС, в України достатньо сил і засобів, щоб не допустити будь-яких провокацій на кордоні. Наразі усі сім пунктів пропуску на кордоні функціонують у звичайному режимі, середньодобовий пасажиропотік становить близько 4 тис. осіб.

Також Демченко зазначив, що, незважаючи на ситуацію в Білорусі, триває спільна операція білоруських і українських прикордонників «Зубр-2020», яка була розпочата у середині липня. Вона проводиться щорічно для виявлення фактів протиправної діяльності на спільній ділянці кордону.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента України готуються до ймовірного гібридного конфлікту з Білоруссю. 17 серпня була проведена закрита нарада з керівниками розвідувальних органів України, керівниками силових структур, а також головами кількох обласних державних адміністрацій.