Полковник-розвідник вивозив зброю з лінії фронту, фото — ДБР

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На Донбасі торгівлю зброєю з лінії фронту налагодили полковник-розвідник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) та колишній прикордонник.

Чиновника СЗР і колишнього охоронця кордону детективи ДБР викрили на спробі вивезення значної кількості боєприпасів у Сєверодонецьку. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Військовий, за версією Держбюро розслідувань, отримував вказівки колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби і вивозив боєприпаси з району проведення ООС.

Колишній прикордонник викрав їх під час проходження служби у 2015−2017 роках. Він зберігав боєприпаси в орендованому гаражі у Сєверодонецьку. Саме на спробі вивезенні вкраденого кримінальний дует і погорів.

Під час обшуку у службовому автомобілі розвідника знайшли майже 6 тис. патронів калібру 5,45 мм, понад 4 тис. калібру 7,62 мм, чотири гранати РПГ-26, ручну протитанкову гранату РПГ-22, п’ять уніфікованих запалів ручних гранат, п’ять гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом чоловікам повідомили про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).