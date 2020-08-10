Торгівлю краденими комплектуючими до військових вертольотів налагодили військові. Фото: КП

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Ракурс

Торгівлю краденими комплектуючими до військових вертольотів Збройних сил України (ЗСУ) налагодила група осіб, до складу якої входили екс-керівник одного з підприємств оборонного комплексу, колишній військовий та діючий військовослужбовець ЗСУ. Свій товар «комерсанти» крали на складах військових частин.

Чотирьох фігурантів затримали співробітники Служби безпеки України під час реалізації іноземцям крадених комплектуючих до військової техніки у Житомирі та Вінниці, повідомляє прес-служба СБУ.

Під час обшуків, проведених за місцем проживання затриманих, були виявлені авіаційні комплектуючі, а також запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна).

Як раніше писав «Ракурс», в Одеській області затримано військовослужбовця, який намагався продати крадені боєприпаси, вибухові речовини та армійську амуніцію. Правоохоронці розслідують деталі розкрадання боєприпасів із військової частини та зайняті встановленням можливих спільників зловмисника.