Коронавірус вибив з футболу гравця збірної України, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n142285-koronavirus-vybyv-z-futbolu-gravcya-zbirnoyi-ukrayiny.html

Ракурс

На COVID-19 захворів півзахисник національної збірної України та луганської «Зорі» Дмитро Іванісеня. 6 серпня він почувся зле, клубні медики відправили його на ПЛР-тестування, за результатами якого у гравця діагностували коронавірус.

Іванісеня наразі на двотижневій самоізоляції, його самопочуття задовільне. Футболіст скаржиться на відсутність смаку та нюху, перебуває під наглядом лікаря команди. Найближчим часом Іванісеня пройде повторний тест.

«Зоря» 7 серпня припинила тренування і на два дні відправила команду на самоізоляцію. Команда і тренери пройшли додаткове ПЛР-тестування 9 серпня. Усі результати виявилися негативними, тому команда у понеділок відновила тренування.

11 серпня «Зоря» зіграє тренувальний матч із «Дніпром-1».

Іванісеня 14 листопада 2019 року дебютував за основну збірну України у товариському матчі проти Естонії.

9 серпня стало відомо про коронавірус у двох футболістів столичного «Динамо» — форварда Назарія Русина й захисника Романа Вантуха. Кияни проведуть тестування серед усіх гравців.

Позитивний тест здали минулого тижня і два гравці першолігової «Волині».