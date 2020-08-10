Коронавирус выбил из футбола игрока сборной Украины, фото — Википедия

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COVID-19 заболел полузащитник сборной Украины и луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня. 6 августа ему стало плохо и клубные медики отправили его на ПЦР-тестирование, по результатам которого у игрока диагностировали коронавирус.

Иванисеня пока на двухнедельной самоизоляции, его самочувствие удовлетворительное. Футболист жалуется на отсутствие вкуса и обоняния, находится под наблюдением врача команды. В ближайшее время Иванисеня пройдет повторный тест.

«Заря» 7 августа прекратила тренировки и на два дня отправила команду на самоизоляцию. Команда и тренеры прошли дополнительное ПЦР-тестирование 9 августа. Все результаты оказались отрицательными, поэтому команда в понедельник возобновила тренировки.

11 августа «Заря» сыграет тренировочный матч с «Днепром-1».

Иванисеня 14 ноября 2019 года дебютировал за основную сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии.

9 августа стало известно о коронавирусе у двух футболистов столичного «Динамо» — форварда Назария Русина и защитника Романа Вантуха. Киевляне проведут тестирование всех игроков.

Положительный тест сдали на прошлой неделе и два игрока перволиговой «Волыни».