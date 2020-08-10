Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные (ФОТО)https://racurs.ua/n142286-torgovlu-vorovannymi-komplektuuschimi-k-voennym-vertoletam-naladili-voennye-foto.htmlРакурс
Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) наладила группа лиц, в которую входили экс-руководитель одного из предприятий оборонного комплекса, бывший военный и военнослужащий ВСУ. Свой товар «коммерсанты» воровали на складах военных частей.
Четырех фигурантов задержали сотрудники Службы безопасности Украины во время реализации иностранцам ворованных комплектующих к военной технике в Житомире и Виннице, сообщает пресс-служба СБУ.
Во время обысков, проведенных по месту жительства задержанных, были выявлены авиационные комплектующие, а также запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.
В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества).
Как ранее писал «Ракурс», в Одесской области задержан военнослужащий, который пытался продать ворованные боеприпасы, взрывчатые вещества и армейскую амуницию. Правоохранители расследуют детали хищения боеприпасов из военной части и заняты установлением возможных сообщников злоумышленника.