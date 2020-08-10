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Ракурс
Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные. Фото: КП

Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные (ФОТО)

10 авг 2020, 15:56
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Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) наладила группа лиц, в которую входили экс-руководитель одного из предприятий оборонного комплекса, бывший военный и военнослужащий ВСУ. Свой товар «коммерсанты» воровали на складах военных частей.

Четырех фигурантов задержали сотрудники Службы безопасности Украины во время реализации иностранцам ворованных комплектующих к военной технике в Житомире и Виннице, сообщает пресс-служба СБУ.

Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные. Фото: СБУ

Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные. Фото: СБУ

Во время обысков, проведенных по месту жительства задержанных, были выявлены авиационные комплектующие, а также запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные. Фото: СБУ

Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные. Фото: СБУ

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные. Фото: СБУ

Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные. Фото: СБУ


По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества).

Как ранее писал «Ракурс», в Одесской области задержан военнослужащий, который пытался продать ворованные боеприпасы, взрывчатые вещества и армейскую амуницию. Правоохранители расследуют детали хищения боеприпасов из военной части и заняты установлением возможных сообщников злоумышленника.

Источник: Ракурс


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