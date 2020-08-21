Полковник-разведчик воровал оружие с линии фронта, фото — ГБР

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Ракурс

На Донбассе торговлю оружием с линии фронта наладили полковник-разведчик Службы внешней разведки (СВР) и бывший пограничник.

Чиновника СВР и бывшего охранника границы детективы ГБР уличили в попытке вывоза значительного количества боеприпасов в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Военный, по версии Госбюро расследований, получал указания от бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы и вывозил боеприпасы из района проведения ООС.

Бывший пограничник похитил их во время прохождения службы в 2015—2017 годах. Он хранил боеприпасы в арендованном гараже в Северодонецке. Именно на попытке вывозе украденного криминальный дуэт и погорел.

Во время обыска в служебном автомобиле разведчика нашли почти 6 тыс. патронов калибра 5,45 мм, более 4 тыс. калибра 7,62 мм, четыре гранаты РПГ-26, ручную противотанковую гранату РПГ-22, пять унифицированных запалов ручных гранат, пять гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).