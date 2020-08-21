Президент Евросовета испугался самоизоляции и отложил свадьбу. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n142773-prezident-evrosoveta-ispugalsya-samoizolyacii-i-otlojil-svadbu.html

Ракурс

Коронавирус кардинально изменил жизнь в мире и с пандемией приходится считаться даже самым высокопоставленным особам. Президент Европейского совета Шарль Мишель решил отложить свою свадьбу, которая должна была состояться в субботу, 22 августа, в небольшой деревне Монмейан на юго-востоке Франции.

Мишель не захотел проходить самоизоляцию после возвращения в Бельгию, сообщает бельгийская газета Le Soir.

У президента Евросоюза и его возлюбленной Амели Дербаудренгьен двое детей, но пара не решалась пожениться. Теперь им помешал коронавирус.

Регион, в котором расположена деревня Монмейан, отнесен Министерством иностранных дел Бельгии в «оранжевую зону», поэтому после возвращения каждый должен пройти самоизоляцию. Мишель решил, что лучше перенести свадьбу, чем проходить карантин.

Как ранее писал «Ракурс», свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроили влюбленные граждане соседних скандинавских стран, которые решили не отменять церемонию из-за коронавирусных ограничений. На свадьбу пришли около 30 гостей. Жених и невеста были с одной стороны границы, а часть гостей — с другой.