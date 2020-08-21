Президент Євроради злякався самоізоляції і відклав весілля. Фото: ІноЗМІ

https://racurs.ua/ua/n142773-prezydent-ievrorady-zlyakavsya-samoizolyaciyi-i-vidklav-vesillya.html

Ракурс

Коронавірус кардинально змінив життя у світі і з пандемією доводиться рахуватися навіть високопоставленим особам. Президент Європейської ради Шарль Мішель вирішив відкласти своє весілля, яке мало відбутися у суботу, 22 серпня, у невеликому селі Монмеян на південному сході Франції.

Мішель не захотів проходити самоізоляцію після повернення до Бельгії, повідомляє бельгійська газета Le Soir.

У президента Євросоюзу і його коханої Амелі Дербаудренген двоє дітей, але пара не наважувалася одружитися. Тепер їм завадив коронавірус.

Регіон, у якому розташоване село Монмеян, віднесений Міністерством закордонних справ Бельгії до «помаранчевої зони», тому після повернення кожен повинен пройти самоізоляцію. Мішель вирішив, що краще перенести весілля, ніж проходити карантин.

Як раніше писав «Ракурс», весілля на кордоні Швеції та Норвегії влаштували закохані громадяни сусідніх скандинавських країн, які вирішили не скасовувати церемонію через коронавірусні обмеженя. На весілля прийшли близько 30 гостей. Наречений і наречена були з одного боку кордону, а частина гостей — з іншого.