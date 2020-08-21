Рекламу «слуг» клеїли на авто пожежних — відео з Миколаївщини

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Рекламні борди «Слуги народу» в Микоалївській області клеїли за допомогою пожежної машини. Подія відбулася у селищі Казанка. Свідок інциденту за фільмував поклейку біл-бордів.

Співробітники рекламної фірми підігналу спеціалізоване авто до борду і за автодопомогою драбини вилізли на кількаметрову висоту.

При цьому використали службове авто державної пожежно-рятувальної частини, яка базується в смт Казанка. Рекламу команди «Зе! Місцеві» клеїли люди в цивільному одязі.

Передвиборча кампанія в Україні офіційно стартує 5 вересня — за 50 днів до голосування.

У п’ятницю, 21 серпня, Миколаївську область відвідує президент Володимир Зеленський. Під час візиту планується представлення команди «Слуги народу», яка братиме участь в місцевих виборах.

У четвер президент відвідав Херсонську область, а в середу — Запорізьку.

У «Слузі народу» згодом пояснили, навіщо використовували пожежну машину для розклеювання біл-бордів. Нардеп від президентської партії Ігор Негулевський, в окрузі якого помітили спецавтомобіль, розповів, що, швидше за все, з пожежною частиною був укладений офіційний договір на надання подібних послуг.

Політик не впевнений, що у віддалених райцентрах є великий вибір підрядних організацій, які б встановлювали рекламу. Тому «Слуга народу» не бачить нічого поганого в діях пожежників, які заробили грошей для держави.