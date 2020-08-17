Как будет формироваться курс гривны, рассказал глава Нацбанка. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n142566-kak-budet-formirovatsya-kurs-grivny-rasskazal-glava-nacbanka.html

Ракурс

Курс гривны напрямую отражается на ценах в магазинах, поэтому этот вопрос всегда беспокоит общество и бизнес. Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что плавающее курсообразование гривны сохранится, как и ключевые принципы работы НБУ на межбанке.

Регулятор продолжит сглаживать резкие колебания курса гривны путем выкупа излишков валюты. Это позволит сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, сообщил Шевченко в интервью «РБК-Украина».

Также глава НБУ уточнил, что регулятор не будет публиковать точные критерии, по которым Нацбанк будет принимать решение о проведении интервенций на межбанке. По мнению главы НБУ, публикация такой информации лишь развяжет руки для валютных спекуляций.

Если участники рынка будут заблаговременно осведомлены о дальнейших действиях НБУ, то они будут прорабатывать схемы получения спекулятивных доходов, а от этого вряд ли будет какая-то польза для украинской экономики.

Как ранее писал «Ракурс», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко утверждает, что курсом гривны манипулировали, а спад экономики Украины произошел бы и без карантина из-за предыдущей «слишком осторожной политики Национального банка».