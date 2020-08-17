Как будет формироваться курс гривны, рассказал глава Нацбанкаhttps://racurs.ua/n142566-kak-budet-formirovatsya-kurs-grivny-rasskazal-glava-nacbanka.htmlРакурс
Курс гривны напрямую отражается на ценах в магазинах, поэтому этот вопрос всегда беспокоит общество и бизнес. Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что плавающее курсообразование гривны сохранится, как и ключевые принципы работы НБУ на межбанке.
Регулятор продолжит сглаживать резкие колебания курса гривны путем выкупа излишков валюты. Это позволит сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, сообщил Шевченко в интервью «РБК-Украина».
Также глава НБУ уточнил, что регулятор не будет публиковать точные критерии, по которым Нацбанк будет принимать решение о проведении интервенций на межбанке. По мнению главы НБУ, публикация такой информации лишь развяжет руки для валютных спекуляций.
Если участники рынка будут заблаговременно осведомлены о дальнейших действиях НБУ, то они будут прорабатывать схемы получения спекулятивных доходов, а от этого вряд ли будет какая-то польза для украинской экономики.
Как ранее писал «Ракурс», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко утверждает, что курсом гривны манипулировали, а спад экономики Украины произошел бы и без карантина из-за предыдущей «слишком осторожной политики Национального банка».