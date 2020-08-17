Як буде формуватися курс гривні, розповів голова Нацбанку. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n142566-yak-bude-formuvatysya-kurs-gryvni-rozpoviv-golova-nacbanku.html

Ракурс

Курс гривні безпосередньо впливає на ціни в магазинах, тому це питання завжди турбує суспільство і бізнес. Новий голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що плаваюче курсоутворення гривні збережеться, як і ключові принципи роботи НБУ на міжбанку.

Регулятор продовжить згладжувати різкі коливання курсу гривні шляхом викупу надлишків валюти. Це дозволить збалансувати попит і пропозицію на валютному ринку, повідомив Шевченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Також голова НБУ уточнив, що регулятор не буде публікувати точні критерії, за якими Нацбанк буде приймати рішення про проведення інтервенцій на міжбанку. На думку голови НБУ, публікація такої інформації лише розв’яже руки для валютних спекуляцій.

Якщо учасники ринку будуть завчасно поінформовані про подальші дії НБУ, то вони будуть опрацьовувати схеми отримання спекулятивних доходів, а від цього навряд чи буде якась користь для української економіки.

Як раніше писав «Ракурс», міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко стверджує, що курсом гривні маніпулювали, а спад економіки України відбувся б і без карантину через попередню «занадто обережну політику Національного банку».