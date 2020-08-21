Ярослав Журавель, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/n142780-zvanie-geroya-ukrainy-deputaty-predlagaut-prisvoit-pogibshemu-v-iule-morpehu-yaroslavu-juravlu.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинцев. Звание Героя Украины народные депутаты предлагают посмертно присвоить морпеху Ярославу Журавлю, который погиб 13 июля в результате обстрела, совершенного террористами в нарушение достигнутых договоренностей.

С призывом к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову внести соответствующее представление президенту Украины Владимиру Зеленскому обратилась фракция «Европейская солидарность». Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что Рада имеет право на внесение соответствующего представления.

Журавель, сержант-разведчик 35-й бригады морской пехоты, входил в состав группы, которая должна была осуществить эвакуацию тела погибшего в результате подрыва на взрывном устройстве командира разведывательного взвода лейтенанта Дмитрия Красногрудя.

По договоренностям, достигнутым через ОБСЕ, эта группа имела опознавательные знаки гуманитарной миссии. Однако боевиков это не остановило.

После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию, — отмечает пресс-служба политсилы.



Тело погибшего сержанта было передано на контролируемую Украиной территорию только 21 июля.

Напомним, Зеленский недавно присвоил звание Героя Украины музыканту Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма Скрябин. Музыкант погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. С начала войны на Донбассе Кузьменко ездил на восток Украины и помогал украинским военным.