Ракурсhttps://racurs.ua/
Назар Холодницький, фото: «РБК-Україна»
Холодницького звільнили з посади очільника САП (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n142783-holodnyckogo-zvilnyly-z-posady-ochilnyka-sap-dokument.htmlРакурс
Назар Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фото відповідного документа, підписаного генпрокурором Іриною Венедіктовою.
Згідно з текстом цього документа, Холодницький з 21 серпня не лише йде з посади очільника САП, а й взагалі з органів прокуратури.
14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня., — зазначив він.
Холодницький став першим очільником САП. Це відомство він очолив 1 грудня 2015 року, строк його повноважень мав завершитися в листопаді цього року.
Холодницький зазначає, що за час його каденції змінилися чотири генпрокурори, кожен з яких «хотів створити режим підзвітності САП».
З 2015 по 2020 рік САП та НАБУ практично завжди були в «опозиції» до усіх правоохоронних структур та представників політичних партій, — завив він.
Нагадаємо, наприкінці травня Генпрокурор Ірина Венедіктова звинуватила САП у саботажі ключових справ. Холодницький згодом відреагував на ці звинувачення.
.