Назар Холодницький, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n142783-holodnyckogo-zvilnyly-z-posady-ochilnyka-sap-dokument.html

Ракурс

Назар Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фото відповідного документа, підписаного генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Згідно з текстом цього документа, Холодницький з 21 серпня не лише йде з посади очільника САП, а й взагалі з органів прокуратури.

14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня., — зазначив він.

Холодницький став першим очільником САП. Це відомство він очолив 1 грудня 2015 року, строк його повноважень мав завершитися в листопаді цього року.

Холодницький зазначає, що за час його каденції змінилися чотири генпрокурори, кожен з яких «хотів створити режим підзвітності САП».

З 2015 по 2020 рік САП та НАБУ практично завжди були в «опозиції» до усіх правоохоронних структур та представників політичних партій, — завив він.



Нагадаємо, наприкінці травня Генпрокурор Ірина Венедіктова звинуватила САП у саботажі ключових справ. Холодницький згодом відреагував на ці звинувачення.