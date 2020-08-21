Митинг сторонников Тихановской в Беларуси, фото: DW

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними выборами президента, продолжаются. Их участники считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего президента Александра Лукашенко, а настоящим победителем выборов следует считать Светлану Тихановскую.

Тихановская после выборов вместе с детьми уехала из Беларуси в Литву. Сегодня, 21 августа, она провела пресс-конференцию в столице Литвы Вильнюсе, которая длилась 15 минут.

На вопрос журналистов о том, планирует ли она вернуться на родину, Тихановская заявила, что вернется, когда будет чувствовать себя в Беларуси в безопасности.

Я безумно люблю свою родину. И я очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обезательно, когда я буду чувстввавать себя там в безопасности, — заявила Тихановская.

По словам Тихановской, ее муж, белорусский блогер Сергей Тихановский, которого накануне президентских выборов в Беларуси арестовали, знает, что она с детьми находится за границей.

Он рад, что мы находимся в безопасности, — отметила она.

Также Тихановська отметила, что пока рано говорить о том, будет ли она участвовать в следующих президентских выборах в Беларуси,

Кроме того, Тихановская также сообщила, что Кремль после выборов не делал попыток связаться с ней по телефону.

Лукашенко сегодня во время посещения одного из белорусских предприятий заявил, что ситуация в стране «политизированная» и пообещал ее «решить» в ближайшие дни, сообщает агентство БЕЛТА.

В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим, — заверил он.



Напомним, протесты в Беларуси заставили украинские власти усилить охрану государственной границы с этим государством.