Мітинг прихильників Тихановської в Білорусі, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n142794-lider-biloruskoyi-opozyciyi-rozpovila-koly-povernetsya-na-batkivschynu-video.html

Ракурс

Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми виборами президента, тривають. Їхні учасники вважають, що результати виборів були сфальсифіковані на користь чинного президента Олександра Лукашенка, а справжнім переможцем виборів слід вважати Світлану Тихановську.

Тихановська після виборів разом із дітьми виїхала з Білорусі до Литви. Сьогодні, 21 серпня, вона провела прес-конференцію в столиці Литви Вільнюсі, яка тривала 15 хвилин.

На питання журналістів щодо того, чи планує вона повернутися на батьківщину, Тихановська заявила, що повернеться тоді, коли почуватиметься у Білорусі в безпеці.

Я шалено люблю свою батьківщину. І дуже хочу туди повернутися. Я повернуся обов’язково, коли я почуватимуся там у безпеці, — заявила Тихановська.

За словами Тихановської, її чоловік, білоруський блогер Сергій Тихановський, якого напередодні президентських виборів у Білорусі заарештували, знає, що вона з дітьми перебуває за кордоном.

Він радий, що ми перебуваємо в безпеці, — зазначила вона.

Також Тихановська зазначила, що наразі зарано говорити про те, чи братиме вона участь у наступних президентських виборах у Білорусі,

Окрім того, Тихановська також повідомила, що Кремль після виборів не робив спроб зв’язатися з нею телефоном.

Лукашенко сьогодні під час відвідування одного з білоруських підприємств заявив, що ситуація в країні «політизована» і пообіцяв її «вирішити» в найближчі дні, повідомляє агентство БЕЛТА.

У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо, — запевнив він.



Нагадаємо, протести в Білорусі змусили українську владу посилити охорону державного кордону з цією державою.