На свята обмежать рух у Києві. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n142793-na-svyata-obmejat-ruh-u-kyievi-perelik-vulyc.html

Ракурс

Рух у Києві обмежать на час проведення урочистостей з нагоди святкування 29-ї річниці незалежності України. Обмеження діятиме до закінчення урочистостей.

Рух по деяких вулицях столиці буде заборонено не лише транспортним засобам, а й пішоходам, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, рух буде обмежено на:

вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульварі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);

вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської);

вул. Михайлівській;

Володимирському узвозі.

Крім цього, Управління держохорони заборонить рух транспорту і пішоходів із 16.00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів. Під заборону потраплять:

вул. Трьохсвятительська (від вул. Костьольної до Михайлівської площі)

Михайлівська площа;

вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі);

вул. Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду);

вул. А. Тарасової;

вул. Софіївська (від Михайлівського провулка до вул. Володимирської);

вул. Володимирська (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської);

Софійська площа;

Рильський провулок;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі);

вул. Десятинна.

Слід зазначити, що співробітники Управління держохорони спільно з відповідними підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом президента України, спікера Верховної Ради і прем'єр-міністра. Також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх у відповідності з п. 3 ст. 18 закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Як раніше писав «Ракурс», до Києва на День незалежності повинен приїхати міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, який прийняв запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.