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Ракурс
Хто може пройти в Раду — новий рейтинг партій

Хто має шанси пройти в Раду — новий рейтинг партій

21 сер 2020, 14:48
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Рейтинг партій постійно змінюється в Україні. Нові дані соціологів свідчать про те, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, туди пройшли б чотири партії.

Лідер серед виборців — «Слуга народу». Якби вибори в парламент відбулися найближчої неділі, за цю партію віддали б свої голоси 21,8% виборців. Серед тих, визначився і піде на вибори, за «слуг» готові голосувати 29,5%. Про це свідчать результати спільного опитування Центру Разумкова і Фонду Демократичні ініціативи Кучеріва.

Зазначимо, що в порівнянні з опитуванням, який проводив Центр Разумкова наприкінці липня, рейтинги слуг народу дещо зросли.

Далі в списку розташувалися такі партії:

  • «Опозиційна платформа — За життя» (15,7% серед усіх респондентів і 21,7% серед тих, хто визначився);
  • «Європейська солідарність» — 10,8% і 15,5% відповідно;
  • «Батьківщина» — 8,5% і 11,5% відповідно.

Решта партій, згідно з опитуванням, набирають менше 5% і не проходять до парламенту.


Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом інтерв’ю. Було опитано 2 тис. 22 респондентів віком від 18 років.


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