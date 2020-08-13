Рейтинг партій. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n142445-sluga-narodu-strimko-vtrachaie-pozyciyi-novyy-reytyng-partiy-infografika.html

Ракурс

Свіжий рейтинг українських партій оприлюднили соціологи. Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися наступного тижня, то до парламенту пройшли б п’ять партій.

Більшість громадян готові підтримати на парламентських виборах партію «Слуга народу». За неї готові віддати свої голоси 19,5% виборців. Серед тих, визначився і піде на вибори, за «слуг» готові голосувати 25,5%. Про це свідчать результати спільного опитування Центру Разумкова і соціологічної компанії Socis.

Водночас рейтинг слуг народу стрімко падає. Наприкінці червня аналогічне опитування Центру Разумкова показало, що за «Слугу народу» готові віддати свої голоси 20,5% усіх респондентів або ж 30% із тих, хто визначився і готовий брати участь у виборах.

До п’ятірки лідерів, які можуть потрапити до Верховної Ради, увійшли і такі партії:

«Опозиційна платформа — За життя» (14% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився);

«Європейська солідарність» — 13,8% і 18,1% відповідно;

«Батьківщина» — 7,9% і 10,4%;

«Сила і честь» — 5% і 6,5% відповідно.

Решта партій набирають менше 5% голосів і не можуть пройти до Ради.

Опитування проводилося з 21 по 28 липня методом інтерв’ю. Було опитано 4 тис. респондентів старше 18 років.

Нагадаємо, також соціологи розповіли, хто може перемогти на місцевих виборах в Києві.