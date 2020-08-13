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Ракурс
Рейтинг партій. Фото: Pinterest

«Слуга народу» стрімко втрачає позиції — новий рейтинг партій (ІНФОГРАФІКА)

13 сер 2020, 17:23
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Свіжий рейтинг українських партій оприлюднили соціологи. Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися наступного тижня, то до парламенту пройшли б п’ять партій.

Більшість громадян готові підтримати на парламентських виборах партію «Слуга народу». За неї готові віддати свої голоси 19,5% виборців. Серед тих, визначився і піде на вибори, за «слуг» готові голосувати 25,5%. Про це свідчать результати спільного опитування Центру Разумкова і соціологічної компанії Socis.

Водночас рейтинг слуг народу стрімко падає. Наприкінці червня аналогічне опитування Центру Разумкова показало, що за «Слугу народу» готові віддати свої голоси 20,5% усіх респондентів або ж 30% із тих, хто визначився і готовий брати участь у виборах.

До п’ятірки лідерів, які можуть потрапити до Верховної Ради, увійшли і такі партії:

  • «Опозиційна платформа — За життя» (14% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився);
  • «Європейська солідарність» — 13,8% і 18,1% відповідно;
  • «Батьківщина» — 7,9% і 10,4%;
  • «Сила і честь» — 5% і 6,5% відповідно.

Решта партій набирають менше 5% голосів і не можуть пройти до Ради.

Рейтинг партій. Графіка: Центр Разумкова

Рейтинг партій. Графіка: Центр Разумкова


Опитування проводилося з 21 по 28 липня методом інтерв’ю. Було опитано 4 тис. респондентів старше 18 років.

Нагадаємо, також соціологи розповіли, хто може перемогти на місцевих виборах в Києві.


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