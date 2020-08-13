Рейтинг партий. Фото: Pinterest

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Ракурс

Свежий рейтинг украинских партий обнародовали социологи. Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе, то в парламент прошли бы пять партий.

Большинство граждан готовы поддержать на парламентских выборах партию «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 19,5% избирателей. Среди тех, определился и пойдет на выборы, за «слуг» готовы голосовать 25,5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Центра Разумкова и социологической компании Socis.

При этом рейтинг слуг народа стремительно падает. В конце июня аналогичный опрос Центра Разумкова показывал, что за «Слугу народа» готовы отдать свои голоса 20,5% всех респондентов или же 30% из тех, кто определился и готов участвовать в выборах.

В пятерку лидеров, которые могут попасть в Верховную Раду, вошли и такие партии:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (14% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился);

«Европейская солидарность» — 13,8% и 18,1% соответственно;

«Батькивщина» — 7,9% и 10,4%;

«Сила и честь» — 5% и 6,5% соответственно.

Остальные партии набирают меньше 5% голосов и не могут пройти в Раду.

Опрос проводился с 21 по 28 июля методом интервью. Было опрошено 4 тыс. респондентов старше 18 лет.

Напомним, также социологи рассказали, кто может победить на местных выборах в Киеве.