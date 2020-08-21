Рекорд за кількістю пам’ятників Шевченкові зареєструвало МЗС

Погруддя Тараса Шевченкова у місті Бєльці (Молдова), фото: Photobank MD

https://racurs.ua/ua/n142791-rekord-za-kilkistu-pam-yatnykiv-shevchenkovi-zareiestruvalo-mzs.html

Ракурс

Національний рекорд за кількістю встановлених за кордоном пам’ятників видатному українцеві зареєструвало Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Йдеться про пам’ятники Тарасові Шевченку — класику української літератури, мислителю та художнику. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Відомство нарахувало за кордоном 78 пам’ятників Шевченкові у 42 країнах світу.

Ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд, — зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Але сам рекорд — це результат зусиль поколінь української діаспори та української держави, — наголосив міністр.



Кулеба зазначив, що пам’ятники Шевченкові — це нагадування про єдність українського народу. За його словами, є дещо символічне в тому, що почуття дому українським спільнотам у світі дарує саме Шевченко, який значну частину життя провів за межами України.

Нагадаємо, кілька років тому в Росії знесли будинок у місті Оренбурзі, де жив Тарас Шевченко під час заслання.