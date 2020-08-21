«Юзік» за дорученням Зеленського відновив занедбаний Коломойським «Кривбас», фото — Депо

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В Кривому Розі нардеп Юрій Корявченков — колишній актор студії «Квартал 95» «Юзік» — спромігся відновити футбольний клуб «Кривбас».

Президент Володимир Зеленський в червні доручив Корявченкову очолити процес відродження ФК з його рідного міста Кривого Рогу.

20 серпня відбулася презентація «Кривбасу», який створили на основі вже існуючого клубу «Гірник». Ця команда вже давно грала у Другій лізі, а «Кривбас» проіснував до 2013 року і головний спонсор Ігор Коломойський тоді вирішив не фінансувати клуб.

«Кривбас» заснували у 1927 році. У 2013 році ФК розформували, а у 2015 році відновили, але команда грала тільки на аматорському регіональному рівні.

На новину про відновлення «Кривбасу» відреагував сьогодні Зеленський. Він написав у соцмережах, що цю «радісну подію люди чекали сім років». Президент сподівається, що в Україні скоро зникне термін «клуби-переселенці», а дербі між «Динамо» та «Шахтарем» відбудеться на «Донбас Арені».

Метою «Кривбасу» є вихід у Першу лігу. Головою його опікунської ради став Корявченков. Ведучим на презентації нового старого клубу став посол Української асоціації футболу Артем Гагарін (він часто знімається у роликах «Слуги народу»).

Головним тренером команди став легендарний у минулому гравець «Кривбасу» Геннадій Приходько. Президентом клубу став Костянтин Караманиць — екс-очільник ФК «Гірник», на основі якого й відновили «Кривбас».