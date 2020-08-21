«Юзик» по поручению Зеленского восстановил закрытый Коломойским «Кривбасс», фото — Депо

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Ракурс

В Кривом Рогу нардеп Юрий Корявченков — бывший актер студии «Квартал 95» «Юзик» — смог восстановить футбольный клуб «Кривбасс».

Президент Владимир Зеленский в июне поручил Корявченкову возглавить процесс возрождения ФК из его родного города Кривого Рога.

20 августа состоялась презентация «Кривбасса», который создали на основе уже существующего клуба «Горняк». Эта команда уже давно играла во Второй лиге, а «Кривбасс» просуществовал до 2013 года и главный спонсор Игорь Коломойский тогда решил не финансировать клуб.

«Кривбасс» основали в 1927 году. В 2013 году ФК расформировали, а в 2015 году восстановили, но команда играла только на любительском региональном уровне.

На новость о восстановлении «Кривбасса» отреагировал сегодня Зеленский. Он написал в соцсетях, что это «радостное событие люди ждали семь лет». Президент надеется, что в Украине скоро исчезнет термин «клубы-переселенцы», а дерби между «Динамо» и «Шахтером» состоится на «Донбасс Арене».

Целью «Кривбасса» является выход в Первую лигу. Председателем его попечительского совета стал Корявченков. Ведущим на презентации нового старого клуба был посол Украинской ассоциации футбола Артем Гагарин (он часто снимается в роликах «Слуги народа»).

Главным тренером команды стал легендарный в прошлом игрок «Кривбасса» Геннадий Приходько. Президентом клуба стал Константин Караманиц — экс-глава ФК «Горняк», на основе которого и восстановили «Кривбасс».