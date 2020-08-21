Гренландия стремительно теряет ледяной щит. Фото: Рен ТВ

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Ракурс

Глобальное потепление привело к стремительному таянию ледяного щита Гренландии в 2019 году. По оценкам экологов, за прошлый год остров потерял рекордное количество льда — около 532 млрд тонн. Только в июле растаяло около 223 млрд тонн льда.

Ученые считают, что воды, которая образовалась в результате таяния ледяного щита Гренландии, хватит, чтобы затопить Великобританию на 2,5 метра, пишет Communications Earth and Environment.

В прошлом году скорость таяния льдов на острове резко возросла. Например, в 2003—2016 годах Гренландия ежегодно теряла около 255 млрд тонн льда.

По мнению ученых, 2019 год был третьим по температурным показателям с 1800 года. Соответственно, температура за полярным кругом также повысилась до рекордных значений.

В 2017 и 2018 годах в Гренландии выпало много снега, а в летний период температуры были низкими. Однако в 2019 году процесс таяния ледников ускорился.

Ученые считают, что Гренландия уже прошла «точку невозврата» и ледник не сможет вернуть свои размеры. Мало того, льды на острове продолжат таять, даже если температура на Земле перестанет подниматься.

Экологи считают, что до конца столетия лишь из-за таяния льдов Гренландии уровень воды в мировом океане повыситься на 10 см. Но помимо Гренландии льды также тают в Антарктиде и Арктике, поэтому к 2100 году уровень мирового океана может подняться на 1 м.

Если это произойдет, то под водой окажутся прибрежные города и острова в Тихом океане. Из-за наводнений пострадают не менее 300 млн человек по всему миру.

Как ранее писал «Ракурс», NASA показало, как изменился ледяной покров Гренландии и Антарктиды за последние 16 лет. Выяснилось, что чистая потеря льда в Антарктиде, наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии, привела к повышению уровня моря на 0,55 дюйма.